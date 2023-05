Verdachte overvaller aangehouden bij politie-inval in Kura Piedra

WILLEMSTAD – Vanochtend vroeg hebben het Overvalteam en het Aanhoudingsteam op Curaçao een succesvolle inval uitgevoerd in Kura Piedra. Een jongeman, verdacht van betrokkenheid bij overvallen, is in hechtenis genomen. Dit meldt de Extra.

De autoriteiten zetten zowel het overvalteam als het aanhoudingsteam in voor deze gerichte operatie. De actie had als doel de aanpak van overvalzaken.

Het speerpunt van de actie lag op de Onyxweg in Kura Piedra. Daar wisten de teams een jongeman te arresteren.

Bij de gerechtelijke inval waren hooggeplaatste functionarissen aanwezig. Zowel de Westelijke Commissaris als de aanklager waren ter plaatse om toezicht te houden op de operatie.