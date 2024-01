Verdachten ontkennen betrokkenheid moord Peter R. de Vries bij start proces

AMSTERDAM – In de rechtbank van Amsterdam-Osdorp is het proces begonnen tegen de negen verdachten in de moordzaak van journalist Peter R. de Vries. De verdachten, waaronder Delano G. met Arubaanse familiebanden en Curaçaoënaars Divainy K. en Ludgardo S., hebben hun betrokkenheid bij de zaak ontkend of beroepen zich op hun zwijgrecht.

De vermeende schutter, Delano G., verklaarde in de drukbezochte gerechtsbunker: “Ik beroep mij volledig op mijn zwijgrecht.” Dit betekent dat hij ervoor kiest om geen uitspraken te doen die mogelijk tegen hem gebruikt kunnen worden in de rechtbank.

Erickson O., een van de andere verdachten, gaf een korte verklaring waarin hij elke betrokkenheid bij de moord ontkende. “Ik wist niet wie hij was en niet dat hij een bekend persoon was,” zei hij over Peter R. de Vries. Ook ontkende hij informatie te hebben doorgegeven of deel uit te maken van een criminele organisatie. Toen hij echter later onder ede stond, een situatie waarin liegen strafbaar is, wilde hij zijn verklaring niet bevestigen en beriep hij zich op zijn verschoningsrecht. Dit recht stelt een getuige in staat om geen antwoord te geven op bepaalde vragen om zichzelf of naasten niet te belasten.

Delano G.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak is dinsdag begonnen. De verdachten worden beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van De Vries in juli 2021. De zaak wordt over acht dagen verspreid en de strafeisen worden volgende week verwacht. De uitspraak van de rechter is gepland voor juni.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. De vermoedelijke uitvoerders van de aanslag, Kamil E. en Delano G., werden kort na de aanslag gearresteerd. Tegen hen werd eerder levenslang geëist.

Maar het proces moest heropend worden na de ontdekking van een nieuwe getuige door het Openbaar Ministerie. Hierdoor moet een deel van de zaak opnieuw worden behandeld.