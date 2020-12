‘Verkiezingen anders dan anders’

Willemstad – De verkiezingen volgend jaar zullen anders zijn dan anders. Dat zegt minister van Justitie, Quincy Girigorie. Afhankelijk van de coronamaatregelen die dan gelden.

Ook de kandidaatsteling in januari zal anders zijn, want optochten zijn niet mogelijk onder het huidige samenscholingsverbod van vier of meer personen. 19 maart gaat Curaçao naar de stembus met vermoedelijk een record aantal nieuwe partijen.

Lees ook: