Vier Corona gevallen op Aruba, 127 in isolatie

28 Gedeeld

Oranjestad – Op Aruba zitten in totaal 127 personen in quarantaine. 82 van hiervan zijn daar geplaatst na aankomst op de luchthaven van Oranjestad. 45 mensen zijn in isolatie geplaatst na contactonderzoek. Dat heeft de regering gisteren bekendgemaakt in een update over de coronacrisis.

Er is inmiddels een vierde bevestigde patiënt bij gekomen. Het gaat om een Amerikaanse toerist die sinds vorige week op vakantie is op het eiland. Van de vier gevallen ligt één in het ziekenhuis, de rest is thuis en zit daar afgezonderd. Er zijn nog 5 vermoedelijke gevallen, waarvan de testresultaten nog binnen moeten komen.