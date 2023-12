Vier Cruiseschepen zorgen voor sfeer in Willemstad

WILLEMSTAD – Gisteren Tweede Kerstdag meerden vier cruiseschepen aan in Curaçao. Dat zorgde voor een bruisende sfeer in het centrum van de stad. Op de twee megapieren lagen de Aidadiva en Odyssey of the Seas, in de Annabaai lagen de Zuiderdam en de Silver Dawn.

Hoewel het niet de eerste keer is dat Curaçao op één dag vier cruiseschepen ontvangt, brengt elke gelegenheid als deze een levendige atmosfeer met zich mee in het stadscentrum.

Er waren gisteren duizenden toeristen op het eiland. De lokale handel deed goede zaken en ook taxichauffeurs profiteerden van de gelegenheid.