Vier veroordelingen in hoger beroep RdK omkoopschandaal

WILLEMSTAD – Ook in hoger beroep krijgt Roderick van Kwartel drie jaar gevangenisstraf voor omkoping. De voormalig directeur van Refineria di Kòrsou was aangesteld om een strategische partner te vinden voor de raffinaderij en Bullebaai.

Samen met drie andere medewerkers wilde hij van de nieuwe exploitant 750.000 dollar hebben voor het contract en daarna elke maand een fee van 20.000 dollar. Ook moest er tien cent per ruw vat olie worden afgedragen, op jaarbasis is dat ongeveer 5.000.000 dollar. Zijn compagnons krijgen ieder 2,5 jaar celstraf. De eis van het openbaar ministerie was lager, maar het Hof vindt het imago van Curaçao enorm is beschadigd en legde hogere straffen op.

