Vissersboot bij Megapier gezonken

WILLEMSTAD – Eeen vissersboot is gezonken in het Koredor gebied nabij de Megapier. Dit gebeurde afgelopen vrijdag.

De haventoren kreeg in de ochtend een bericht van de kapitein van het cruiseschip Norwegian Pearl, dat aan de Megapier te Curaçao aangemeerd was, dat een vissersboot gezonken was.

De kapitein van het cruiseschip verklaarde dat een boot vlakbij het cruiseschip gezonken was en dat twee mannen met emmers richting het Koredor gebied, waar vissershutjes staan, waren gezwommen.

Een patrouilleboot van de Kustwacht srtarte een zoektocht naar de opvarenden. De bemanning van de patrouilleboot die naar de locatie voer kwam onderweg een vissersboot tegen met de twee vermiste opvarenden aan boord.

De twee mannen verklaarden dat ze aan het vissen waren toen hun vissersboot door een golf werd omgeslagen en meteen begon te zinken. Ze hadden zwemvesten aan en zwommen snel richting het Koredor gebied om hulp te vragen voor hun boot in nood, maar eenmaal terug op de plek was hun boot in het water verdwenen.

De twee opvarenden verkeerden in goede gezondheid en voeren verder in de andere vissersboot richting het Koredor gebied.

