Voedselpakketten tot eind juli gewaarborgd

15 Gedeeld

Willemstad – De Voedselbank Curaçao heeft met het Rode Kruis Curaçao een overeenkomst gesloten voor de verstrekking van voedselpakketten. Tot eind juli is er genoeg geld om door te gaan en mensen eten te geven.

Het Rode Kruis Curaçao is door Nederland aangesteld om de toegekende fondsen uit dat land te coördineren. De laatste drie maanden heeft de Voedselbank met de Samenwerkende Hulporganisatie Curaçao haar maandproductie opgeschaald van 350 naar 12.000 pakketten per maand. De gemiddelde waarde van een pakket is 75 gulden.

Lees ook: