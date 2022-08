Voormalige carnavalskoningin op Sint Maarten vecht voor haar leven na steekpartij

PHILIPSBURG – Estika Halley vecht voor haar leven nadat ze zondagochtend meerdere keren is gestoken door een man die vervolgens probeerde haar keel door te snijden. Wonder boven wonder overleefde de 25-jarige carnavalskoningin, meldt Jacqueline Hooftman, journalist van de Daily Herald in de editie van vandaag.

Halley ligt in kritieke toestand op de intensive care van het Sint Maarten Medisch Centrum. Haar situatie zou wel stabiel zijn.

De aanslag op Halley’s leven vond plaats op de parkeerplaats van Emerald Funeral Home and Crematory in Cay Hill, schuin tegenover de ingang van het ziekenhuis. De camera’s van het uitvaartbedrijf legden de brute aanval vast.

Het is niet bekend wat er aan de poging tot moord is voorafgegaan en wat de relatie is tussen de man en het slachtoffer. De verdachte was op de vlucht geslagen in de auto van het slachtoffer die zondagmiddag werd gevonden in French Quarter. De auto zat onder het bloed.

Op sociale media ging het nieuws snel rond, inclusief foto’s van de vermoedelijke dader, een 38-jarige man uit Sint Maarten. Kort daarna meldde de politie dat de man zich op het bureau had gemeld en gearresteerd was.

Halley werd in 2016 in Carnival Village gekroond tot TelCell Senior Carnival Queen. Ze keerde onlangs terug naar Sint Maarten, nadat ze in Nederland had gewoond en gewerkt. De schoonheidsspecialiste begon haar eigen bedrijf op het eiland. Ze is de moeder van een klein meisje.