Vrijspraak voor man die zwaar brandweermaterieel had gestolen

WILLEMSTAD – De man die beschuldigd werd van diefstal van zwaar-materiaal van de brandweer is vrijgesproken. Ook de openbare aanklager kwam tijdens de behandeling van de zaak tot de conclusie dat er onvoldoende bewijs is.

De 32-jarige Japhaet J.M. werd beschuldigd van het stelen van een hydraulische schaar, een hydraulische distributiemachine en 2 hogedrukslangen tussen februari en september 2022 van brandweer Curaçao.

De politie vond na zeven maanden tijdens een huiszoeking het zware reddingsgereedschap bij een huiszoeking in een marihuanaplantage op Groot Sta Martha.

De eigenaar van de marihuanaplantage verklaarde dat Japhaet dit materiaal daar had achtergelaten. De broers van de eigenaar van de marihuanaplantage legden ook getuigenverklaringen af ​​dat Japhaet met twee honden in een auto was gekomen, waaruit een oranje vloeistof lekte.

Volgens advocaat Sulvaran is Japhaet onschuldig en liegt de eigenaar van de marihuanaplantage. Hij zou zijn kinderen hebben geïnstrueerd om een ​​verhaal te verzinnen om hem vrij te pleiten.

Japhaet werkte samen met de eigenaar van de marihuanaplantage, maar kon nooit het terrein van de plantage betreden vanwege de twee honden. De bewijzen laten dit zien en hij benadrukte dat de politie geen vingerafdrukken op de hydraulische machines heeft gevonden en de verhalen over de oranje vloeistof die uit zijn auto lekte niet kon verifiëren. Bovendien ruikt lekkende hydraulische vloeistof zwaar en zou dan de auto van Japhaet erdoor worden aangetast.

Advocaat Sulvaran zegt in de Èxtra tevreden te zijn dat de officier van justitie tot de conclusie is gekomen dat het bewijsmateriaal niet deugt en dat de getuigen onbetrouwbaar zijn.

Volgens Sulvaran is de verklaring van de eigenaar van de plantage inconsistent, omdat hij aanvankelijk zei dat het iemand anders was en niet Japhaet die de gestolen materialen daar had achtergelaten. De verdachte is vrijgesproken van de aanklachten en Japhaet is onmiddellijk vrijgelaten.