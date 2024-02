VS waarschuwt voor einde aan verlichting sancties Venezolaanse olie

WASHINGTON DC – De Amerikaanse regering heeft aangekondigd dat zij niet van plan is de versoepeling van sancties op de Venezolaanse oliesector, onder Algemene Licentie 44, te verlengen na 18 april 2024, tenzij er vooruitgang wordt geboekt met betrekking tot de toelating van alle presidentskandidaten in de aanstaande Venezolaanse verkiezingen.

De maatregel is een reactie op acties van de Venezolaanse president Nicolas Maduro, waaronder het arresteren van oppositieleden en het verhinderen van bepaalde kandidaten om deel te nemen aan de verkiezingen. Dit staat in schril contrast met afspraken die afgelopen oktober in Barbados zijn gemaakt. Als gevolg hiervan stelt de VS dat Algemene Licentie 44, die verlichting biedt aan de olie- en gassector van Venezuela, niet zal worden vernieuwd.

Daarnaast trekt de Verenigde Staten Algemene Licentie 43 in, die transacties toestond met Minerven, het Venezolaanse staatsbedrijf voor goudwinning. Amerikaanse personen hebben veertien dagen de tijd om eventuele transacties die voorheen door deze licentie werden geautoriseerd, af te wikkelen.

Algemene Licentie 44: Olie en Gas

Volgens deze licentie zijn alle transacties die verboden zijn door de Venezuela Sanctions Regulations, waaronder transacties met Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) of elke entiteit waarin PdVSA direct of indirect een belang van 50 procent of meer bezit, gerelateerd aan de olie- of gassectoroperaties in Venezuela toegestaan tot 18 april 2024. Dit omvat:

De productie, het opheffen, de verkoop en export van olie of gas uit Venezuela, en de levering van gerelateerde goederen en diensten;

De betaling van facturen voor goederen of diensten gerelateerd aan de olie- of gassectoroperaties in Venezuela;

Nieuwe investeringen in de olie- of gassectoroperaties in Venezuela; en

De levering van olie en gas uit Venezuela aan crediteuren van de Venezolaanse regering, inclusief crediteuren van PdVSA-entiteiten, met het doel van schuldaflossing.

Deze stappen van de VS benadrukken de ernst van de situatie in Venezuela en de bereidheid van de Amerikaanse regering om druk uit te oefenen voor het bevorderen van democratische processen in het land.