Waarom het Britse koningshuis het steeds lastiger krijgt in het Caribisch gebied

SAINT JOHN’S – Nationale vlaggen sieren nog steeds de straten van de hoofdstad van Antigua, dagen nadat de graaf en gravin van Wessex het eiland verlieten tijdens hun Platinum Jubilee Caribbean-tour.

Door Gemma Handy | BBC News

De mensen hier zijn trots op het welkom dat de bezoekers wordt geboden – toerisme is tenslotte de steunpilaar van het land. Maar achter de rode loper en erewacht bij aankomst, werd de reis van het koninklijk paar begroet met een doordringende apathie vermengd met sudderende wrok.

Het was niet altijd zo. Tientallen jaren geleden werden de royals begroet als ‘goden’, zegt de plaatselijke historicus Ivor Ford.

“We zouden allemaal naar buiten gaan om ze te zien en met vlaggen te zwaaien. Ik denk dat we toen niet beter wisten”, mijmert hij.

Antigua en Barbuda markeerden vorig jaar 40 jaar onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. Vandaag de dag onderhoudt de natie – net als zijn regionale tegenhangers – een gecompliceerde relatie met zijn voormalige koloniale meester.

Het vergroten van het bewustzijn van de geschiedenis van het Caribisch gebied en de groeiende roep om financiële herstelbetalingen voor de slavernij, in combinatie met een toename van het pan-Afrikanisme, zijn enkele van de redenen die worden genoemd voor de verschuiving in het sentiment.

Barbados’ verwijdering van koningin Elizabeth II als staatshoofd afgelopen november leidde tot oproepen in de hele regio om meer eilanden te volgen.

“Ik denk dat de meeste Antiguans de koningin nu zouden willen vervangen”, vervolgt Ford. “Jonge mensen kunnen zich niet inleven in de koninklijke familie; ze begrijpen hun doel niet. Zelfs oudere mensen zoals ik, ik zou graag zien dat we een republiek worden. Het staatshoofd zou iemand moeten zijn die wordt gekozen zoals in Amerika. “

De premier van het land, Gaston Browne, zinspeelde op langetermijnplannen voor een dergelijke stap tijdens een ontmoeting met prins Edward en Sophie op maandag – kort voordat hij het paar vroeg hun invloed te gebruiken om “constructieve gesprekken” over herstelrecht voor slavernij te vergemakkelijken.

Dagen eerder had de voorzitter van de herstelcommissie van het land, Dorbrene O’Marde, een open brief aan de Wessexen gestuurd waarin hij compensatie eiste voor het lijden van “letsel, onrecht en racisme”, eraan toevoegend dat het koningshuis nog steeds in “pracht, pracht en praal” leeft. rijkdom bereikt door de opbrengsten van de misdaden”.

‘Kon het niet schelen’

Zakenvrouw Makeda Mikael woonde geen van de festiviteiten van maandag bij, in tegenstelling tot haar jeugd toen ze zei dat jongeren “geen andere keuze hadden” dan dat te doen.

“We wisten toen nog niet zoveel over onze geschiedenis als nu”, zegt ze tegen de BBC. “Op school heb ik geen Afrikaanse of Caribische geschiedenis geleerd. Ik wist alles over de Britse en Europese geschiedenis en niets over de onze.”

Mevrouw Mikael is een fervent pleitbezorger voor herstelbetalingen.

“Engeland heeft tot op de dag van vandaag geprofiteerd van onze slavenarbeid en ze moeten eerlijk zijn, het toegeven en een manier vinden om zich te verzoenen”, zegt ze.

Wat de koningin betreft: “het kan de meerderheid van de mensen niet schelen of ze staatshoofd is of niet”, voegt ze eraan toe. “De koningin is geen belangrijk onderdeel van iemands agenda.”

Het anti-koninklijke sentiment in Antigua was meer gedempt dan in St. Vincent, waar weinigen de juxtapositie van de rode loper-ontvangst met de plakkaatdragende demonstranten die de Wessexen begroetten toen ze afgelopen zaterdag landden, niet hebben opgemerkt.

“Over het algemeen zeggen mensen dat ze het zat zijn om de koningin als staatshoofd te hebben. We zijn een onafhankelijk land en er is geen echt voordeel meer”, zegt radiostation-eigenaar Douglas Defreitas.

“Het is niet zoals vroeger toen we zonder visum naar Engeland konden gaan; nu zijn er beperkingen. De roep om herstelbetalingen hangt in de lucht en dat is de katalysator die wordt gebruikt om de verwijdering van de koningin voort te stuwen.”

In oktober markeert St. Vincent 43 jaar onafhankelijkheid.

“Jaren geleden waren koninklijke aankomsten erg robotachtig in die zin dat ons werd verteld om de straten te lijnen en met vlaggen te zwaaien; we hebben geleerd om op een bepaalde manier te zijn,” zegt Defreitas, eraan toevoegend: “Ik geloof dat het tijd is voor ons om een republiek; we moeten onze eigen autonomie hebben.”

De dagen van kolonialisme mogen dan grotendeels voorbij zijn in het Caribisch gebied – afgezien van een paar kleine territoria – maar voormalige machten blijven hun aanwezigheid kenbaar maken via impopulaire beleidsbeslissingen die de kern van de economieën van veel eilanden raken.

De druk om een ​​einde te maken aan de sluier van geheimhouding rond bankieren in belastingparadijzen heeft de offshore-financieringsindustrieën van sommige landen gedecimeerd, terwijl EU-dreigementen om de toegang tot het Schengengebied af te zwakken aan landen die “gouden paspoorten” verkopen, binnenkort door investeringen het lucratieve staatsburgerschap van de regio zouden kunnen binnendringen schema’s ook.

“Het veroorzaakt woede”, zegt de heer Defreitas. “Als ze nu nog invloed op ons kunnen hebben, kun je je voorstellen waarom veel mensen denken dat we gewoon het hele varken moeten gaan en een republiek moeten worden.”

Slavernij

Net als de heer O’Marde, geeft de heer Defreitas toe dat herstelbetalingen voor de slavernij niet op handen zijn.

“We weten dat het een lange weg zal zijn. Ik zou het graag zien, niet in de vorm van geld voor politici om uit te geven. Wat we nodig hebben, is dat al onze infrastructuur wordt gerenoveerd en uitgebreid om aan onze capaciteitsbehoeften voor de komende 30 jaar te voldoen, ” hij zegt.

Slavernij’s erfenis blijft diepe wonden achterlaten, vervolgt hij. Tegenwoordig heeft de wijdverbreide erkenning van colorisme – de gewoonte om lichtere huidtinten te verkiezen boven donkere – weinig gedaan om een ​​einde te maken aan discriminatie, stelt de heer Defreitas.

“Honderden jaren slavernij hebben een onuitwisbare indruk op ons volk achtergelaten. Donkere zwarte mensen zijn nog steeds in het nadeel – het zit diepgeworteld”, voegt hij eraan toe.

Ernesto Cooke, hoofdredacteur van de St Vincent Times, zegt dat veel inwoners vinden dat koninklijke bezoeken aan het land net zo anachronistisch zijn als de monarchie zelf.

“Groot-Brittannië moet mensen halverwege tegemoet komen over de kwestie van herstelbetalingen, een compromis aanbieden; mensen zouden dan een gevoel van rechtvaardigheid voelen”, zegt hij.

De Wessexen waren niet de enige leden van het koningshuis die demonstraties tegenkwamen tijdens de viering van het platina jubileum.

Excuses

Het bezoek van prins William en Kate in maart aan Jamaica, Belize en de Bahama’s leidde ook tot een reeks protesten waarin excuses en herstelbetalingen voor de slavernij werden geëist.

Terwijl de hertog van Cambridge “diep bedroefd” was over de “afschuwelijke” handel , vonden velen dat de toespraak tijdens een diner in Jamaica niet ver genoeg ging.

“We willen geen verontschuldiging van William, of Kate of Charles; we willen het van de koningin zelf horen”, voegt Cooke eraan toe.

Prins Edward en Sophie bezochten ook St. Lucia, waar de demonstranten misschien grotendeels afwezig waren, maar er was duidelijk anti-koninklijke retoriek.

“Er zijn twee verschillende kampen”, zegt de plaatselijke fotograaf Kirk Elliott. “Er zijn mensen die verlicht zijn en zich bewust zijn van onze geschiedenis, en mensen die opgroeiden in een tijdperk waarin de monarchie van groter belang was.

“Geschiedenis wordt geschreven door de veroveraar; we zijn ons nu meer bewust geworden van onze geschiedenis en de manier waarop deze is gepresenteerd”, voegt hij eraan toe.

De afgelopen jaren heeft de Black Lives Matter-beweging, die in de VS is begonnen, raciale onrechtvaardigheid naar voren gebracht. In het Caribisch gebied heeft het pan-Afrikanisme – het idee dat mensen van Afrikaanse afkomst gemeenschappelijke belangen hebben en verenigd moeten worden – ook een opleving doorgemaakt.

Wat betreft het pad dat voor ons ligt, gelooft de heer O’Marde dat de regio de slepende overblijfselen van zijn koloniale verleden opzij zal blijven zetten.

“De volgende stap voor Antigua en Barbuda zal zijn om een ​​republiek te worden die de rol van de monarchie zal beïnvloeden, want daar ligt in wezen hun macht; ze hebben nog steeds de ultieme controle over ons parlement”, zegt hij, eraan toevoegend: “Dat zal worden weerspiegeld in de Caraïben.”