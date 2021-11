Wachtlijsten in CMC nog niet voorbij

12 Gedeeld

WILLEMSTAD – Met de 4,1 miljoen gulden die deze maand op last van de minister is overgemaakt aan het ziekenhuis, komt voorlopig nog geen einde aan de wachtlijsten in het CMC.

Op dit moment wachten bijna 1700 mensen op een operatie, maar kunnen er deze maand maar 300 worden geholpen. Dat zegt het ziekenhuis in een persverklaring.

Vorige maand legde het CMC alle niet-noodzakelijke operaties stil, omdat het geld op was. Het jaarlijks budget van 185 miljoen gulden voor SVB-patiënten zou niet toereikend zijn. De Inspectie vindt dat het ziekenhuis zelf schuldig is aan het ontstaan van de wachtlijsten.

