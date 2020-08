Weer hoog aantal Corona-besmettingen erbij op Aruba

7 Gedeeld

Oranjestad – Maandag daalde het aantal besmettingen op Aruba even, maar sindsdien is het coronavirus weer in opmars. Gisteren kwamen er opnieuw 81 positief geteste mensen bij.

In totaal staat de teller nu op bijna 800, waarvan 681 actieve besmettingen. Eén patiënt ligt in de intensive care en drie anderen op de afdelingen. Maar alle overige besmette patiënten maken het redelijk goed.

Volgens minister-president Evelyn Wever-Croes is de uitbraak het gevolg van het niet goed opvolgen van de sociale regels als afstand en hygiëne.

