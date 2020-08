Weer op Curaçao voor maandag 24 augustus

Willemstad – Het is deze dagen bijna windstil op de eilanden en daarom behoorlijk heet. 36 graden werd dit weekend aangetikt volgens Caribbean Weather Center. Dat het windstil is heeft te maken met de storm Laura. Deze storm trekt alle wind mee. Het advies van CWC: veel water drinken, de piekuren in de zon vermijden en als je naar buiten gaat goed smeren met zonnebrandcrème.

Het is half tot merendeels zonnig en het blijft voornamelijk droog en warm. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 28 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal matig zijn (10-15 knopen met uitschieters tot 19 knopen).

Vandaag heersen overwegend droge weersomstandigheden met wederom een warme dag met veel zon voornamelijk gedurende de middaguren.

