Weeroverzicht voor de komende dagen

WILLEMSTAD – Op woensdag wordt het zwaar bewolkt met een kans op een lokale bui of twee. Een tropische golf zal ten zuiden van de regio trekken en leiden tot meer bewolking en een kans op een lokale bui of twee. De wind zal uit het oosten komen en zal matig tot krachtig zijn (11-16 knopen met uitschieters tot 20 knopen). Het wordt overdag 32 graden Celsius en in de nacht ongeveer 27 graden.



Donderdag en vrijdag wordt het half bewolkt en het blijft overwegend droog. Een kans op een buitje wordt niet uitgesloten. De wind zal matig tot hard zijn (13-18 knopen met uitschieters tot 23 knopen) uit het zuidoosten. Het wordt in de nacht 27 graden Celsius en overdag 32 graden Celsius.



Zaterdag wordt het half bewolkt met een kans op een lokale bui of twee. De wind zal krachtig tot hard zijn (15-20 knopen met uitschieters tot 25 knopen) uit het oosten. Het wordt in de nacht 27 graden Celsius en overdag 32 graden Celsius.



Meer over het weer lees je op de facebook pagina van Caribbean Weather Center

Lees ook: