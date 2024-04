Evenementen Willemstad bruist op Koningsdag Redactie 26-04-2024 - 2 minuten leestijd

Archieffoto Koningsdag Curaçao

WILLEMSTAD – Koningsdag in Willemstad belooft dit jaar weer een groot spektakel te worden met uiteenlopende activiteiten georganiseerd door de lokale gemeenschap en ondernemers. Van traditionele festiviteiten in Pietermaai tot een grootschalige blockparty in Otrobanda en de welbekende Oranjemarkt in Punda, is er voor ieder wat wils.

In Pietermaai, waar Koningsdag al zeventien jaar een vaste waarde is, wordt de straat oranje gekleurd met versieringen en de aanwezigheid van vele bezoekers. Paul Lebbink en Wim Boereveen, de drijvende krachten achter dit evenement, organiseren diverse activiteiten waaronder Hollandse spellen zoals zaklopen en blikgooien. “De kracht van Koningsdag in Pietermaai zit in de diversiteit en samenwerking tussen de ondernemers”, aldus Boereveen.

Otrobanda bevestigt haar reputatie als kunstdistrict met een blockparty die cultuur en creativiteit benadrukt. Jo-Anne Ignecia-Evers van winkeliersvereniging SKO benadrukt het belang van cultuur en samenwerking met de Creative Hub. “Deze dag staat in het teken van creativiteit en plezier voor jong en oud”, zegt Ignecia-Evers. Het programma omvat liveoptredens, een kinderzone op het Brionplein en diverse kraampjes die lokale en internationale producten aanbieden.

De Oranjemarkt in Punda viert dit jaar haar dertigste editie en blijft een belangrijk economisch en sociaal evenement. Ed Craane, organisator van de markt, is trots op het jubileum. “We hebben activiteiten voor alle leeftijden en het is fantastisch om te zien hoe verschillende gemeenschappen samen komen”, zegt Craane. De markt biedt ruimte aan honderd kinderen en ongeveer 250 tot 300 kraampjes, waar zowel jonge ondernemers als ervaren handelaren hun waren verkopen.

Elke locatie heeft zijn eigen unieke invulling van de dag, maar het gemeenschappelijke thema is de viering van de Nederlandse cultuur en het samenbrengen van de gemeenschap in Curaçao. De feestelijkheden beginnen al in de ochtend en gaan door tot laat in de avond, waarbij het hoogtepunt de blockparty in Otrobanda is die start om 16.00 uur.

Naast Koningsdag is ook Koningsnacht een groeiend succes. Deze start vandaag in Pietermaai om 17.00 uur en duurt tot middernacht, met speciale ‘koningsnachtmarkten’ en optredens van diverse dj’s en bands, zoals Bakabana en Soncc.