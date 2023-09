WK Dammen start donderdag op Curaçao

WILLEMSTAD – Komende donderdag, 28 september is het zover: het WK Dammen start op Curaçao. Twintig deelnemers gaan de strijd aan in negentien wedstrijden die over twee weken worden gespeeld.

Topdammer Wouter Sipma is er klaar voor, samen met vijf andere Nederlandse deelnemers laat hij zien wat hij in huis heeft. Het toernooi is niet alleen een mentale, maar ook een fysieke uitdaging. Sipma en zijn team hebben zelfs een trainingskamp in Sicilië gevolgd om zich voor te bereiden op de hitte van Curaçao.

Wouter Sipma, een van Nederlands’ beste dammers, gaat de strijd aan op het Wereldkampioenschap Dammen in Curaçao. Hoewel dammen een denksport is, benadrukt Sipma het belang van fysieke fitheid. “Het toernooi duurt 19 rondes en 16 dagen aaneen, het is dus ook een uitputtingsslag,” vertelt hij. Om deze reden besteedt het team veel aandacht aan hun fysieke conditie, waaronder training in de sportschool met zware gewichten.

Teamspirit

Hoewel er een gezonde rivaliteit bestaat tussen de Nederlandse topdammers, beschouwen ze zichzelf als een team buiten het speelbord. Ze trainen gezamenlijk op Papendal en delen informatie en tactieken. “Het levert ons meer op om te delen dan om alles bij onszelf te houden. Want samen sta je sterker,” aldus Sipma.

Sipma staat bekend als een risicovolle speler die graag nieuwe dingen uitprobeert, maar hij is voorzichtig tijdens belangrijke toernooien. “Op het moment dat het er echt toe doet, speel ik wat ik weet dat goed is,” verduidelijkt hij.

In het licht van recente schandalen in de schaakwereld over mogelijke valsspeeltechnieken, wordt er tijdens het WK dammen strikt gecontroleerd op het bezit van elektronica. Zelfs het dragen van een smartwatch kan leiden tot het verliezen van je partijen.

Volgens Sipma is de Nederlandse dammer Jan Groenendijk de favoriet voor het winnen van het wereldkampioenschap, maar het spelersveld is sterk en competitief. Naast de Nederlandse deelnemers zijn er ook sterke rivalen uit Letland en Oekraïne.

Met dit alles in gedachten, is de spanning te snijden voor het aankomende Wereldkampioenschap in Curaçao, en alle ogen zijn gericht op hoe de Nederlandse deelnemers, waaronder Wouter Sipma, zullen presteren.