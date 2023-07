Yehudi Moszkowicz opent kantoor op Curaçao

WILLEMSTAD – De Nederlandse advocaat Yehudi Moszkowicz opent een kantoor op Curaçao. Moszkowicz Advocaten heeft een hoofdkantoor in Utrecht, Nederland. De advocaat onthuld zijn voornemen in een interview met het Algemeen Dagblad.

Moszkowicz is de jongste advocaat van een zeer beroemde advocatenfamilie in Nederland. De vader van Yehudi is Max Moszkowicz, die gedurende enkele decennia de bekendste advocaat in Nederland was. Zijn oom Bram Moskzowicz was ook een tijdlang een zeer bekende advocaat.

Yehudi, 42 jaar oud, is al meer dan tien jaar werkzaam als advocaat. “Nu is het tijd om een kantoor te openen op Curaçao”, zegt de advocaat in het interview.

Hij legt uit dat hij in het afgelopen jaar steeds meer Antilliaanse klanten heeft gekregen. Het betreft zaken in Nederland, maar ook verschillende op Curaçao. De advocaat bezoekt Curaçao bijna elke drie maanden en om die reden gaat hij er een kantoor openen. Advocaat Samantha Snel leidt het kantoor op Curaçao.

In het interview legt Moszkowicz uit dat hij onlangs een vergunning heeft gekregen om het kantoor te openen. Hij vertelt ook dat het altijd zijn droom is geweest om een kantoor buiten Nederland te openen.

“Ik ben heel trots op ons filiaal op Curaçao, maar mijn nieuwe droom is om in de toekomst een kantoor te openen in New York,” zegt Moszkowicz. Hij hoopt dat hij op een dag zijn naam op de gevel van een gebouw in New York zal zien.

Grote zaken

Op Curaçao was Moszkowicz in de afgelopen jaren advocaat in grote zaken. Hij was de advocaat van C. Lake, die tot acht jaar is veroordeeld in de Themis-zaak.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt Lake van het witwassen van bijna 23 miljoen gulden. Daarnaast werd Lake beschouwd als de rechterhand van ‘Tyson’ Quant, die het Openbaar Ministerie als de leider van de NLS-bende (No Limit Soldiers) beschouwt.