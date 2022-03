Yvette IJpelaar gaat weer voor een zetel in Waalwijk

Yvette IJpelaar gaat vandaag proberen voor de vijfde keer in de gemeenteraad van Waalwijk te komen. De 77-jarige Curaçaose deed al drie keer eerder mee met de PvDA, maar stapte in 2016 uit de partij om haar eigen lijst te beginnen. In 2018 werd ze opnieuw gekozen maar nu als lijsttrekker van haar eigen partij: lijst IJpelaar.

Die partij werd in amper een half jaar tijd opgericht, toen de zoveelste verzoeningspoging met haar oude partij, de PvDA, op niets was uitgelopen. Tegen deze nieuwssite zei ze in april 2018 dat dat geen sinecure was.

“We zijn de strijd aangegaan met de bestaande gewortelde partijen in Waalwijk dus het is een extra bijzondere prestatie dat we de raad in gaan. Wij hadden net niet genoeg stemmen voor een tweede zetel. Uiteraard ben ik trots op de vrouwen en mannen die het samen met mij aandurfden”, aldus IJpelaar destijds bij het begin van haar vierde termijn als gemeenteraadslid.

Sceptici

,,Sceptici dachten dat een Creoolse vrouw van de generatie Trump en Hillary Clinton dit nooit zou halen in Waalwijk. We hebben die uitdaging met glans doorstaan. Ik zeg altijd: vertrouwen in jezelf is geloven dat je een kracht bezit die groter is dan twijfels. In de gemeenteraad ga ik doen waar ik goed in ben: dienstbaar zijn zonder oog voor eigen belang.”

In de verkiezingscampagne profileerde ze zich als een ‘nog jonge levenslustige senior met genoeg energie voor tien’. Inmiddels doet de PvDA niet meer mee in Waalwijk.

IJpelaar is op gemeentelijk niveau de eerste zwarte persoon die lijsttrekker is. Samen met Dina Polonius die lijstrekker is voor de ChristenUnie in Den Helder.

Tegen Caribisch Netwerk zegt IJpelaar dat het Caribisch element zeker in haar debatten zit. “Ik heb één manier van denken en dat is: ik help iedereen! Waar je nou ook vandaan komt. Ga naar de stembus en maak gebruik van je stem. Want als je niet stemt, heb je dadelijk ook niets te vertellen.”

Iets viel haar al eerder op, als het gaat om Caribische Nederlanders in Waalwijk. “Ik probeer ze op te zoeken zodat ze gaan stemmen. We hebben hier een grote gemeenschap Jehova’s getuigen. Dan kan ik hoog of laag springen, maar die mensen mogen gewoon niet stemmen. Ik respecteer dat.”

Doener

Ze noemde het in 2018 een eer de inwoners van Waalwijk te mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. ,,Mensen die op mij stemmen koesteren wel hoge verwachtingen. Tot nu toe heb ik daar naar eer en geweten handen en voeten aan gegeven. Ik ben een modern raadslid en sta tussen de mensen. Ik luister, ik denk mee en ik bied een helpende hand waar het kan. Ik ben een doener en beloof niets wat ik niet waar kan maken. Verder hou ik van gezelligheid, lachen, dansen, reizen, lezen, lekker eten en een hoop vrienden om mij heen. Kortom, ik ben een gezellig, goedlachs mensenmens, wordt er gezegd.”

IJpelaar woont al een halve eeuw in Waalwijk dat ze haar tweede thuis noemt. Haar Curaçaose roots verloochent ze echter niet. Zo regelde ze in januari nog dat het Colegio Santa Familia in de wijk waar ze opgroeide, overtollig maar nog in goede staat verkerend schoolmeubilair uit Nederland kreeg.