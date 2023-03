Zaterdag Art Festival bij 75-jarig Curaçaosch Museum

WILLEMSTAD – Komende zaterdag 11 maart is er een gratis Art Festival op het terrein van het Curaçaosch Museum. Vanaf 17.00 uur is er een speciaal kunstprogramma voor het publiek. Reden is het 75-jarig bestaan van het Curaçaosch Museum, dat zijn deuren op 7 maart 1948 voor het publiek opendeed.

“Ervaar de verschillende Acts, KUNST vormen, die wij op het programma hebben staan speciaal voor het publiek”, schrijft het museum in een persbericht. “Dit kan op verschillende manieren, door te observeren, te luisteren of door jezelf er helemaal in deze ervaring te dompelen en actief mee te doen.”

Programma

Van 17.00 tot 18.00 uur is er een Theaterworkshop. Van 18.30 tot 19.30 uur volgt er een theatervoorstelling ‘Mi amigu Mònsi’ door Elisa Academy. Van 20.00 tot 20.30 uur is er een Dansvoorstelling van Dansgezelschap ‘Krea Dansa’, met onder andere een speciaal gechoreografeerde dans op het nummer ‘Willemstad’ van Dibo D en Randal Corsen.

Gedurende de avond zijn er live painting sessies in de Meesterzaal met Garrick Marchena, Jhomar Loaiza en Isabel Berenos op de dansbare beats van DJ DORENE WOODZ!

Een Art Table Exhibition met Sharelly Emanuelson, Avantia Damberg en Sylvia Waterloo, een relatief new Kid on the Block die toch al lang bezig is: Railey Yance en Emerging Artist: Raïm Harting.

Theatergroep Arawak gebruikt het gehele terrein van Museum en het Museumgebouw als hun podium. “Dus zet je schrap want je wordt zomaar een acteur in een voorstelling van hen, dat op ieder moment kan plaatsvinden”, aldus het persbericht.

Ook zijn er levende standbeelden. Die komen zaterdag speciaal naar het Museum. Misschien vallen ze niet op omdat het net echte standbeelden zijn.

Op de main stage buiten, voor het Museumgebouw is er ook een programma met optredens van Rappers en Poets, Muziekgroep Biter pa Tokado met hun Caribische tunes en Bena Mayo. Dit alles vergezeld door DJ ISKI.

De kleurrijke foto tentoonstelling ‘Tipografia di Kòrsou’ van Frank van Eijk is ook te bezichtigen tijdens het Festival en mocht je er prijs op stellen, dan kan je ook een rondleiding krijgen van een van de ervaren gidsen die hiervoor klaar staan.