Zaterdag Clean-up Dive op Bonaire

Kralendijk – Dive Friends op Bonaire organiseert zaterdag weer de traditionele Clean-up Dive. Door Covid mogen er maar een beperkt aantal duikers deelnemen en alleen als je een plek reserveert.

Je gaat individueel op pad, met een maximum van 3 duikers per team. De start zaterdag is tussen 9 en 12 is bij Yellow Submarine. Je kunt een tank huren voor 5 dollar of er zelf een meenemen.

