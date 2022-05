Zeilsters Van Aanholt en Duetz samen verder

UTRECHT – De Curaçaose zeilster Odile van Aanholt gaat twee jaar voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 samen verder met Annette Duetz in de klasse 49erFX.

Duetz pakte in 2021 met Annemiek Bekkering de bronzen olympische medaille in Tokio in de 49erFX. Van Aanholt werd in dezelfde skiffboot, niet veel later dat jaar in Oman, wereldkampioen samen met Elise de Ruijter.

Duetz is in voorbereiding op een mogelijk derde deelname aan de Olympische Spelen, na Rio in 2016 en Tokio in 2021. Voor Van Aanholt is dit de tweede poging om zich te plaatsen voor de Spelen. In de aanloop naar Tokio, destijds samen met Marieke Jongens, verloor ze de nationale kwalificatiestrijd van Duetz en Bekkering.