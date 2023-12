Zeven doden in 2023 door brand op Curaçao

WILLEMSTAD – In 2023, tot en met september, heeft de Brandweer van Curaçao in totaal 779 keer assistentie verleend, waarvan 48 keer bij huisbranden. Daarbij kwamen zeven mensen om het leven.

Minister van Justitie, Shalten Hato zegt dat dit aantal zorgwekkend hoog is en praat nu met de Brandweer van Curaçao over een meer gestructureerde aanpak en bewustwording.

De bewindsman steunt het initiatief van de Marshe di Prevenshon i Seguridat, georganiseerd door de politie in Montaña en Tera Kòrá. Voor 2024 belooft hij meer van deze preventieve marsen te organiseren vanuit het ministerie van Justitie, samen met alle partners in de juridische keten, om meer informatie te verspreiden over preventie. “Meer preventie betekent minder repressief optreden door de brandweer”, concludeert Hato. Jair Tromp -archieffoto Èxtra

Brandweercommandant

De uitvoering daarvan gaat samen met de officiële aanstelling van Jair Tromp als de nieuwe commandant van de Brandweer in Curaçao. Tromp, die eerder zeven jaar lang commandant was bij de brandweer op de BES-eilanden, begon in oktober met zijn werkzaamheden.

De commandant heeft in Curaçao gestudeerd en heeft een lange tijd op het eiland gewoond. Tromp maakte eerder deel uit van de Brandweer Aruba en diende als Algemeen Commandant van de brandweerkorpsen op de BES-eilanden.

Volgens de kersverse brandweercommandant heeft de brandweer van Curaçao meer potentie dan andere korpsen op de andere eilanden.

Op Curaçao heeft hij te maken met één regering, maar op de BES-eilanden moest hij omgaan met de regeringen van elk eiland en die van Nederland. Daarom is omgaan met slechts één regering op Curaçao veel eenvoudiger.

Tromp, die in het verleden overheidsadviseur was, wil de brandweer professionaliseren en moderniseren, met trainingen voor collega’s, goede huisvesting en de nodige materialen voor het werk. Hij merkt op dat er veel wantrouwen heerst binnen het brandweerkorps op Curaçao, maar hij werkt er dagelijks aan om dit te verbeteren. Zijn doel is om het korps te professionaliseren.

Wat de financiën betreft, die is volgens hem beter geregeld dan op Aruba. Er is meer geld beschikbaar voor de brandweer op Curaçao, maar het moet wel verstandig worden besteed. Te veel geld maakt lui en oncreatief, concludeert Tromp.