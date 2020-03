Zevende besmette persoon is medewerker laboratorium

10 Gedeeld

Willemstad – Curacao telt een zevende coronabesmetting. Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbluth vandaag bekend gemaakt op de dagelijkse corona briefing. Het gaat om een medewerker van het ADC laboratorium. Hoe deze persoon precies besmet is geraakt wordt nu onderzocht. Het voltallige ADC personeel is in quarantaine geplaatst.

Daarnaast zijn er twee ‘inconclusive’ gevallen die nog verder moeten onderzocht. Dit betreft Curacaoenaars die onlangs uit het buitenland zijn teruggekeerd. Volgens Gerstenbluth zitten die mogelijk al in de eindfase van corona, wat verklaart waarom hun besmetting moeilijk vast te stellen is.

Het totaal aantal besmettingen is nu dus zeven. Daarvan zijn twee personen genezen en een persoon is overleden. Vier personen zitten nu in isolatie.