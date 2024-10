Nieuws Curaçao Zo’n 2000 deelnemers aan Tour de Mas Maarten Schakel 14-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Zo’n 2000 deelnemers fietsen gistermiddag mee met de Tour de Mas. Radiozender Mas 99.7FM organiseerde het familie-evenement voor de twaalfde keer. Directrice Nataly Antonia-Petronia spreekt van een groot succes.

Antonia onderstreept het familiekarakter van het evenement. “Opa’s en oma’s met kleinkinderen. De ouders erbij. Hoe vaak krijg je nou de kans om vrij te fietsen over de openbare weg zonder autoverkeer?” Alle deelnemers konden vooraf hun oranje deelname-t-shirt kopen.

De Tour de Mas laat zich het best omschrijven als een soort ‘carnaval op de fiets’. De route is vergelijkbaar: vanaf de Universiteit en Santa Maria de gehele carnavalsroute af totaan de Roodeweg. Daarna via het Rifstadion terug naar Coney Island en vervolgens via de Weg naar Welgelegen dezelfde route terug naar Santa Maria. “Mensen die langs de kant staan met hun jug en grill kunnen de stoet dus tweemaal zien passeren”, aldus Antonia.

Tussen de fietsers waren diverse DJ’s en bands, zoals OneFlavaz, op een trailer te zien en te horen. Rond 18.30 waren alle fietsers weer terug bij het beginpunt en was de twaalfde editie van de Tour de Mas voorbij.

