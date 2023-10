Zwaar weer nabij Kaapverdische eilanden, tropische Storm Sean blijft actief

WILLEMSTAD – Boven de Atlantische Oceaan, nabij de Kaapverdische eilanden, is een weersysteem in ontwikkeling. Volgens het National Hurricane Center, dat al adviseringen uitgeeft over Tropische Storm Sean, is de huidige storing gunstig gepositioneerd om zich verder te ontwikkelen.

De storing, die momenteel veel buien en onweer met zich meebrengt, heeft volgens de recentste rapporten een kans van 30 procent om binnen een week uit te groeien tot een orkaan.

Indien dit weersysteem zijn huidige westelijke koers blijft volgen, zou het Caribisch gebied de gevolgen van deze potentieel ontwikkelende orkaan kunnen ervaren. Bewoners en bezoekers van de regio worden geadviseerd om de berichtgeving nauwlettend in de gaten te houden.

Ondertussen blijft Tropische Storm Sean zich verplaatsen over de Atlantische Oceaan. De Meteorologische Dienst Curaçao heeft bevestigd dat dit de negentiende tropische storm van het seizoen is. Ze benadrukken dat alle weersystemen nauwkeurig worden gemonitord en adviseren bewoners om voorbereid te zijn en regelmatige updates te raadplegen.