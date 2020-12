1136 LED-smart lantarenpalen werken

53 Gedeeld

Willemstad – Curaçao heeft er sinds deze maand ruim 500 lantarenpalen bij met Smart LED-lampen. Ook kunnen die op afstand bediend worden.

Met de ruim 600 smart LED lantarenpalen die er al stonden, heeft het eiland nu 1136 LED-armaturen op straat. De nieuwe verlichting staat onder andere op de Nieuwe Havenweg, Schottegatweg kruising Sta. Rosaweg en de Weg naar Westpunt tussen Zegu en Grote Berg.

Mocht er eentje kapot gaan, dan is dat zichtbaar in de controlekamer. De bedoeling is dat alle 32.184 lantaarnpalen op Curaçao smart LED krijgen.

