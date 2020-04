16 testen, 0 positief op Bonaire

135 Gedeeld

foto: Melanie Zandwijk

Op Bonaire zijn nog geen besmettingen van corona, wel zijn er inmiddels 16 testen afgenomen. De criteria voor testen zijn verruimt. Als er twijfel is, zal er eerder tot testen worden overgegaan, zegt de gezaghebber in een persverklaring.



De laatste internationale vlucht met passagiers is twee weken geleden geland. De kans dat het coronavirus op het eiland is, wordt steeds iets kleiner. Toch zal Bonaire er niet aan ontkomen, denkt de gezaghebber.