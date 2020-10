2020: 65 procent minder passagiers op Hato

20 Gedeeld

Willemstad – Als de lijn doorzet zoals nu, dan zullen eind dit jaar een half miljoen passagiers vertrokken of aangekomen zijn op Hato. Een daling van 65 procent ten opzicht van vorig jaar. Dat meldt exploitant CAP.

De stijgende lijn die nu is ingezet is vooral te danken aan reizigers die familie en vrienden opzoeken, mensen met een tweede huis op Curaçao en uiteraard toeristen, vooral uit Nederland. Het aantal passagiers dat tussen de eilanden vliegt is gedaald naar 43 procent ten opzichte van vorig jaar.

