Willemstad – De brand gisteren bij het Rode Kruis in Suffisant heeft het gehele gebouw in de as gelegd. De brandweer rukte met groot materieel uit, maar kon niet voorkomen dat het gebouw totaal werd verwoest.

Bij de brand gingen ook 250 voedselpakketten in vlammen op. Uit voorlopig onderzoek van de politie blijkt dat de brand is ontstaan in een van de kamers van het gebouw. De oorzaak is nog niet bekend.

