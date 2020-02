10 Gedeeld

Willemstad – Politie en familie van Angel Barrios zijn op zoek naar de 50-jarige Venezolaan. Vorige week vrijdag, 7 februari is hij voor het laatst gezien op de Jan Noorduynweg.

Hij rijdt een blauwe Toyota Ractis, met het stuur aan de rechterkant. Angel is klein, 1 meter 65 en heeft een slank postuur. Wie meer over hem weet wordt gevraagd 917 te bellen of anoniem op 108.