In de nacht van zondag op maandag ‘Bloedmaan’

In de nacht van zondag 15 mei op maandag 16 mei vindt een totale maansverduistering plaats. De maan beweegt zich dan door de schaduw van de aarde, zodat er geen direct zonlicht meer op het maanoppervlak valt en de hele maan veel donkerder is dan normaal.

De verduistering heeft een grootte van maar liefst 1.42 in de kernschaduw, wat betekent dat de maan zich dicht bij het centrum van de aardschaduw bevindt en sterk verduisterd wordt.

De maansverduistering duurt op Curaçao van 22.27 uur tot 01.55 uur. Maar het moment dat de maan helemaal verduisterd wordt, is het 23.29 uur. Die totale fase duurt tot 00.53 uur. Om elf minuten over twaalf is de maan precies in het midden van de schaduw die de aarde werpt.

Een beetje zonlicht valt door de aardatmosfeer en wordt gebroken, waardoor dit het maanoppervlak alsnog kan bereiken.

Dit is met name rood licht, waardoor er een rode gloed over de maan komt. Deze fase wordt in de volksmond ook wel bloedmaan genoemd, en duurt bij deze eclips ongeveer 86 minuten. Doordat de verduistering erg centraal is, is dit effect bij deze eclips bijzonder sterk.

Nederland

De maansverduistering begint in Nederland om 17.27 uur en duurt tot 06.55 uur. Maar het moment dat de maan helemaal verduisterd wordt, is het 05.29 uur. Om elf minuten over vijf is de maan precies in het midden van de schaduw die de aarde werpt.