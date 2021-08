Actueel reisadvies Curaçao

51 Gedeeld

Laatst gewijzigd op: 20-07-2021 | Nog steeds geldig op: 01-08-2021

De kleurcode voor Curaçao is geel. Reizen is mogelijk, maar let op: je kunt niet met je digitale coronabewijs (DCC) Curaçao inreizen. Je moet je testbewijs uitprinten en op papier meenemen. Alle reizigers vanaf 7 jaar moeten een negatieve PCR-test kunnen laten zien die uiterlijk 72 uur voor vertrek is afgenomen, ook als je gevaccineerd bent.

Heenreis naar Curaçao

Reizigers moeten voordat zij naar Curaçao vertrekken een Public Health Passenger Locator Card en immigratiekaart in vullen via de website van de overheid van Curaçao.

Bij aankomst op Curaçao moet je een negatieve PCR-test laten zien die uiterlijk 72 uur voor vertrek is afgenomen. Dit geldt voor reizigers vanaf 7 jaar en ook voor iedereen die al gevaccineerd is. De uitslag van de PCR-test moet je uploaden als je de “Public Health Passenger Locator Card” en immigratiekaart invult. Een immigratiekaart is niet nodig voor ingezetenen van Curaçao.

Reizigers moeten binnen 48 uur voor vertrek naar Curaçao een afspraak maken voor een antigeentest op de derde dag na aankomst op Curaçao.

Het bewijs van de afspraak voor een antigeentest op de derde dag na aankomst, samen met het testresultaat van de negatieve PCR-test en de Public Health Passenger Locator Card moet je bij aankomst op Curaçao op papier aan de autoriteiten kunnen laten zien.

Alle reizigers zijn verplicht een reisverzekering te hebben afgesloten, behalve ingezetenen.

Uitzonderingen derdedag-Antigeentest

Transfer/transit reizigers

Reizigers die binnen 3 dagen weer vertrekken

Reizigers die vanuit een land met een zeer laag risico reizen

Inwoners van Curaçao, Aruba en Bonaire die volledig zijn ingeënt en in het bezit zijn van een vaccinatieboekje uitgegeven door de regering van Curaçao, Aruba of Bonaire.

Kinderen van 6 jaar en jonger

Amerikaanse militairen gelegerd op Curaçao

Terugreis naar Nederland