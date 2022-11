Amerikaanse toeriste verdrinkt bij Lagun

LAGUN – Een Amerikaanse toerist is gistermiddag verdronken bij Lagun. De vrouw was die ochtend aangekomen op Curaçao met een cruiseschip.

Samen met haar familie ging ze zwemmen bij Lagun. Op enig moment zagen mensen haar drijven in het water. Ze werd uit het water gehaald en gereanimeerd.

Ambulancepersoneel dat even later ter plaatste kwam, nam de reanimatie over, maar dat mocht uiteindelijk niet baten. De politiedokter stelde om 16.10 uur haar dood vast.

De identiteit van de Amerikaanse vrouw is nog niet bekend gemaakt.