Aqualectra herstelt na cyberaanval 

WILLEMSTAD – Aqualectra heeft een aantal dagen last gehad van een cyberaanval. De precieze details ervan zijn door de water- en stroomleverancier niet vrijgegeven.

Het nutsbedrijf moest tijdelijk alle onlineverbindingen verbreken, waardoor interne systemen en de klantenservice niet bereikbaar waren. Inmiddels zijn alle diensten weer volledig operationeel.

Aqualectra benadrukt dat de recente ‘black-outs’ op Curaçao niet het gevolg waren van cyberaanvallen.

Als reactie op een recente cyberaanval zegt het nutsbedrijf snel gehandeld te hebben door al zijn online verbindingen te verbreken. ICT-technici van Aqualectra hebben grondige analyses uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de aanval geen blijvende schade veroorzaakt.

Aqualectra is nu in de laatste fase van het herstellen van al zijn interne systemen die de dagelijkse operaties ondersteunen. Klanten kunnen in ieder geval weer terecht bij het nutsbedrijf.