Nieuwe sportovereenkomsten voor kinderen in Noord Sapaté en Muizenberg Dick Drayer 19-05-2024

WILLEMSTAD – Meer dan tweehonderd kinderen en jongeren krijgen binnenkort de kans om honkbal te spelen in Noord Sapaté. Ook in het gebied Muizenberg komen nieuwe sportmogelijkheden. Daarvoor zijn doorde overheid twee beheersovereenkomsten getekend.

De eerste overeenkomst is met de Fundashon Van Engelen Youth Baseball Organization voor een terrein in Noord Sapaté. De tweede beheersovereenkomst is met de Stichting Akademia Pa Deporte i Rekreo un Grasia in Muizenberg.

Van Engelen

De Fundashon Van Engelen Youth Baseball Organization had een verzoek ingediend om het genoemde terrein te beheren en onderhouden. Deze overeenkomst is vijf jaar geldig. Deze overeenkomst betreft een terrein van ongeveer twaalfduizend vierkante meter voor sport in Muizenberg, voorheen bekend als Vasco de Gaba.

Stichting Akademia Pa Deporte i Rekreo un Grasia had ook een verzoek ingediend om een terrein te beheren en onderhouden. Ook deze overeenkomst is vijf jaar geldig.