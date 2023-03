Argentinië wint met 7-0 van Curaçao

BUENOS AIRES – Argentinië heeft dinsdagavond in Buenos Aires met 7-0 gewonnen van Curaçao. Het was de tweede wedstrijd van het team van Lionel Messie na de gewonnen WK-finale in Qatar. Messie scoorde een hatrick en zijn honderdste goal voor het nationale team.

De wedstrijd was de opmaat voor een eerbetoon van het volk aan de kersverse wereldkampioen. Messie had precies twintig minuten nodig om een bres te slaan in de Curaçaose verdediging. Na nog eens 25 minuten werd keeper Eloy Room nog eens vier maal gepasseerd, zodat de stand bij rust 5-0 was.

In de tweede helft had het team van Remko Bicentini de organisatie achterin redelijk op orde, al vielen er nog wel twee doelpunten, waarvan een uit een strafschop.

Na afloop van de wedstrijd ruilde Messie zijn shirt met keeper Eloy Room, die verschillende knappe reddingen verrichte en een grotere blamage voorkwam. ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DE #ARGENTINA, LO HIZO LIONEL ANDRÉS MESSI CUCCITTINI!👊🏼🤩🔥 pic.twitter.com/yOlqnNKX5f— Argentina Gol  (@BocaJrsGol) March 28, 2023

Op de lijst van topscorers van nationale ploegen is Messi nu opgeklommen naar de derde plek. Cristiano Ronaldo maakte voor Portugal tot nu toe 122 doelpunten, de Iraniër Ali Daei komt op 109 goals.

Bij Curaçao speelden NAC-aanvoerder Cuco Martina en RKC-middenvelder Vurnon Anita in de basis. Richairo Živković en Jeremy Antonisse (FC Emmen), Kevin Felida (RKC), Nathan Markelo (Excelsior) en Xander Severina (ADO) konden later nog minuten maken. Beste speler aan de kant van Curaçao was oud-Groningen speler Juninho Bacuna.