Aruba kent achtste coronadode

Oranjestad – Aruba kent een achtste overlijden door het coronavirus. Het gaat om een persoon van 60 jaar oud die aan de gevolgen van Covid-19 is overleden.

Dinsdag zijn er 42 nieuwe besmettingen bij gekomen maar ook 104 personen genezen. Het aantal actieve cases is nu 1097.

Ook op Sint Maarten blijft het aantal mensen dat is besmet met het COVID-19 virus toenemen. Dinsdag kwamen er twaalf nieuwe gevallen bij, waardoor er nu 244 actieve besmettingen zijn. In totaal acht corona-patiënten liggen in het ziekenhuis.

