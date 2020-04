Aruba kort op salarissen ministers en ambtenaren

157 Gedeeld

Oranjestad – De Arubaanse regering gaat de salarissen van alle ministers per direct tot het eind van het jaar met 20 procent verlagen.



De ambtenarensalarissen worden gekort met bijna 13 procent. Daarnaast mag niemand in overheidsdienst meer dan 130 procent van het loon van de minister-president verdienen, de zogenoemde ‘Wever-Croes norm’.



Het land heeft door de Coronacrisis nauwelijks nog geld. De inkomsten voor de overheid zijn met 80 procent gedaald en het is de vraag hoe lang het nog de gezondheidszorg, de pensioenen en de ambtenarensalarissen kan uitbetalen.