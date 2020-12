Avondklok op grote schaal overtreden

74 Gedeeld

Foto Extra

Willemstad – Wie na 21.00 op straat is, zal niet snel denken dat er een avondklok is. Het is wel iets stiller op de weg, maar ogenschijnlijk houden veel automobilisten zich niet aan de regels om binnen te blijven.

Eén van de redenen is het terughoudende optreden van de politie, die geen boetes uit kan schrijven. De 500 boetes die eerder werden gegeven zijn door het OM geseponeerd.

Door het ontbreken van een Noodwet is er geen juridische basis om de coronamaatregelen af te dwingen. Het parlement is nu in overleg over een wet Uitzonderingstoestanden.

Lees ook: