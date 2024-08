Onderwijs Begin schooljaar: ‘Urgente onderwijsproblemen vereisen directe aandacht’ Dick Drayer 13-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vakbond DOEN waarschuwt voor dringende problemen in het onderwijs die dit schooljaar aangepakt moeten worden. De vakbond wijst op de normjaartaak, de niet-toereikende uren voor het onderwijs, en de slechte arbeidsomstandigheden, waaronder het klimaat en de temperatuur in de klaslokalen. Daarnaast vragen de 27-urige werkweek voor het VSBO en de vakantie-uren voor niet-onderwijzend personeel volgens DOEN om onmiddellijke aandacht. Komende donderdag begint het nieuwe schooljaar.

Dit schooljaar legt DOEN ook extra focus op medewerkers die zijn begonnen in de schooljaren 2018/2019 en 2019/2020, alsook op directeuren, onderdirecteuren, rectoren, conrectoren en klassenassistenten. De vakbond zal binnenkort meer informatie geven over de reden voor deze specifieke aandacht.

Daarnaast blijft DOEN zich inzetten voor langdurige problemen zoals de 12,5-procent salarisverlaging die het onderwijspersoneel nog steeds treft, de lage salarissen, en de algemene werksfeer. DOEN heeft ook haar toetreding tot het Ambtenarenoverleg GOA aangekondigd, om zo de strijd voor betere arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten.

“Er is werk aan de winkel, en we gaan ervoor!” aldus het bestuur van Vakbond DOEN, dat benadrukt dat actie nodig is om de kwaliteit van het onderwijs op Curaçao te waarborgen.

