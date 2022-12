Begroting 2023 aangenomen door de Curaçaose Staten

WILLEMSTAD – De Staten zijn dinsdag akkoord gegaan met de begroting 2023 van het land Curaçao voor het jaar 2023. De dertien parlementsleden van de coalitie MFK en PNP stemden voor en zeven oppositieleden stemden tegen. Alleen oppositielid Michelangelo Martinez van de partij KEM heeft niet gestemd.

De begrotingsbehandeling ging vooral over hoe realistisch die is. Volgens de oppositie is te weinig rekening gehouden met de uitdagingen waar het land voor staat.

Zo heeft de regering de nog niet toegezegde herfinanciering van oude schulden als uitgangpunt genomen om de begroting sluitend te krijgen. Een stap waar het College financieel toezicht doorgaans niet akkoord mee gaat. Ook zijn de risico’s in de gezondheidszorg, waaronder het Curaçao Medical Center CMC niet meegenomen.

Miljard

De uitgaven op de gewone dienst zijn in de nieuwe begroting bepaald op iets meer dan 1,7 miljard gulden, terwijl de uitgaven op de kapitaaldienst iets meer dan één miljard gulden bedragen.

Investeringsuitgaven voor goederen die duurzaam nut afwerpen worden ondergebracht op de kapitaaldienst. Het geheel van lopende inkomsten en uitgaven van het land valt onder de gewone dienst.