Belasting- en premieopbrengsten op Curaçao blijven stijgen

15-08-2024

WILLEMSTAD – De belastingdienst van Curaçao heeft opnieuw recordopbrengsten geboekt in de maand juli. De totale belasting- en premieopbrengsten kwamen ruim negentien miljoen gulden hoger uit dan begroot. Dit bedrag bestaat uit vier miljoen gulden extra aan belastingopbrengsten en bijna vijftien miljoen gulden meer aan premieopbrengsten dan verwacht. Dat meldt het ministerie van Financiën.

Over heel 2024 is de groei in opbrengsten, volgens het ministerie indrukwekkend te noemen. Tot nu toe zijn de belastingopbrengsten gestegen tot bijna 850 miljoen gulden. Dat is twee procent hoger dan begroot en een stijging van zeven procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

De premieopbrengsten over de eerste zeven maanden bedragen 542 miljoen gulden, een stijging van ruim negen procent boven de begroting en een groei van meer dan twaalf procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Ook de omzetbelasting bij invoer, die door de douane wordt geïnd, laat een forse stijging zien. In de eerste zeven maanden van 2024 bedroeg die 96 miljoen gulden, een toename van bijna veertien procent ten opzichte van de 85 miljoen gulden in 2023.

De stijging van de opbrengsten begon medio 2021 en zet zich onverminderd voort. Het ministerie van Financiën heeft sterk ingezet op het verhogen van de belastingnauwkeurigheid, wat vruchten begint af te werpen.

Door intensieve samenwerking tussen de belastingdienst, de SBAB en de douane zijn aanzienlijke resultaten behaald. Dit heeft geleid tot belangrijke investeringen in de samenleving, zoals het asfalteren van wegen, extra subsidies voor zorginstellingen en de uitbetaling van achterstallige loontredes aan ambtenaren.

Een treffend voorbeeld van het succes van de gezamenlijke inspanningen, aldus het ministerie, is het groeiende aantal ondernemers dat maandelijks omzetbelasting afdraagt. Dit aantal is gestegen van ruim vierduizend in 2021 tot bijna zesduizend in 2024. Deze trend zet zich maandelijks voort.

De belastingdienst erkent echter dat er nog altijd belastingplichtigen zijn die niet hun fair share betalen. Hoewel niet alle problemen van de afgelopen decennia binnen enkele jaren kunnen worden opgelost, is de huidige trend positief. De belastingdienst zegt vastbesloten te zijn om, in samenwerking met haar partners, dit beleid voort te zetten.

