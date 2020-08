Benzine en diesel 5 cent duurder

Willemstad – Vanaf dinsdag 1 september stijgen de benzine en dieselprijzen. Beiden met 5 cent.

Volgens Bureau Telecommunicatie en Post is de reden dat het duurder was om de benzine en diesel aan te kopen en voelt de eindgebruiker dat daarom in de portemonnee.

Ook gaat de prijs voor water en stroom omhoog. 2 cent per kilowattuur en 14 cent per kubieke meter water.

