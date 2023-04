Betere kwaliteit brandstof goedkoper

WILLEMSTAD – De kwaliteit van de brandstof die Curaçao al 22 jaar gebruikt, is niet meer goed en moet worden veranderd. Dit is de conclusie een onafhankelijk Duits onderzoek. Volgens de regering gaat de prijs omhoog, maar leden van het brandstofonderzoekscommissie hebben argumenten om die stelling in twijfel te trekken.

Door Yvonne van Schaijk

“De kosten voor de brandstof gaan helemaal niet hoger worden”, zegt zelfstandig ondernemer Kennedy Vrutaal, die ook voorzitter is van de vereniging voor zwaar materieel. Buschauffeur en eveneens zelfstandig ondernemer Andres Everitz, sluit zich daarbij aan.

Beide zijn lid van de onderzoekscommissie naar de kwaliteit van brandstof. Volgens Everitz zal de nieuwe brandstof niet duurder zijn. “Wat we nu hebben is duur.”

Kosten

Dat beide heren voorspellen dat de uiteindelijke kosten van brandstof niet hoger zullen zijn. ”Dat komt door verschillende factoren. Onze brandstof wordt sinds de sluiting van de raffinaderij in 2019 speciaal voor ons geïmporteerd en gemaakt. Die speciale aanvraag kost geld”, zegt Vrutaal. “Daarnaast hebben de Duitse onderzoekers ook voor ons uitgerekend wat de betere benzine gaat kosten. Ze kwamen uit op 0,002 cent hoger dan wat we nu betalen.”

“Houd er rekening meer dat de onderhoudskosten van de auto ook zullen dalen. Nu hebben veel auto’s problemen, doordat er veel water en siliconen in de brandstof zit.”

Dat is volgens Everitz niet goed voor je auto. “Daarnaast kan Curaçao ook goedkoper brandstof inkopen als je samenwerkt met de andere eilanden van het Koninkrijk.”

Rijden

Ook wanneer je met de kwalitatief betere brandstof rijdt, ga je volgens de heren het verschil merken. “Als je je voertuig voltankt met de brandstof van Curaçao kan je daar misschien drie dagen mee rijden, maar wanneer je kwalitatief goede brandstof hebt, zoals in Nederland of de Verenigde Staten, rijd je daar een week mee”, aldus Vrutaal. “Iedereen weet dat je met de brandstof uit de Verenigde Staten bijna vijf keer zoveel afstand kunt afleggen dan met de brandstof die we nu hebben op het eiland”.

Everitz beaamt dit: “Met de Curaçaose brandstof betaal ik zo’n negentig gulden om met mijn bus tien uur te kunnen rijden. Wanneer de brandstof kwalitatief beter is, betaal ik voor tien uur rijden vijfentwintig gulden. Onze bussen werken nu alleen voor het pompstation”, zucht Vrutaal. “De brandstof verdampt zo vlug.”

Naast de vlugge verdamping van de benzine, ervaart Vrutaal ook andere problemen. “Door onze kwaliteit brandstof kan ik geen nieuwe graafmachine kopen. De nieuwe modellen hebben andere, kwalitatief betere brandstof nodig, maar die hebben wij niet op het eiland.”

Manifestatie

Een publieke roep naar kwalitatief betere brandstof begon 2018. De vereniging voor zwaar materieel, zoals graafmachines, vrachtwagens en tractors, werd opgericht.

Na jarenlange ontevredenheid over de kwaliteit van brandstof, klachten indienen en geen gehoor krijgen van de overheid of van olieleverancier Curoil, besloot de vereniging een manifestatie te houden. Met een grote groep trucks reden de leden in 2019 door Waaigat.

“Moet je je voorstellen, reden wij daar met die grote trucks en tractors door de kleine straatjes. Toen kwam de minister wel onder druk te staan”, grijnst Vrutaal.

Na enkele maanden werd de manifestatie van het zwaar materieel bijgestaan door buschauffeurs, taxi’s, toerwagens, schoolbustransporteurs en later ook de autodealers en de pomphouderstations.

“Dan heb je dus het volk bij elkaar. Dit zijn de mensen die de brandstof gebruiken”, zegt Vrutaal.

Oud-minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina raakte zo onder de indruk van de manifestatie dat hij beloofde een commissie in te stellen om de kwaliteit van benzine uit te zoeken. “Hij ging akkoord om van ons af te komen”, denkt Vrutaal.

Commissie

De beloofde commissie wordt opgericht en bestond uit ambtenaren van het departement Milieu en Economische Ontwikkeling, werknemers van Curoil en leden van prijsregulator BT&P. Ook de directeuren van de pomphouders en de autodealers zaten erbij.

Daarnaast nam Vrutaal zelf ook plaats in de commissie net als Everitz en vertegenwoordigen zij ook de taxi’s, toerwagens en schoolbussentransporteurs.

Grote tegenvaller was dat het contract met maker van de slechte kwaliteit brandstof in 2019 stilletjes werd verlengd. “Terwijl de commissie bezig was met het onderzoek”, zegt Vrutaal verontwaardigd. “Wij zijn doorgegaan met ons onderzoek en de uitkomst daarvan zegt genoeg.”

De kwalitatief betere brandstof kan voor Everitz niet vlug genoeg komen. “Drie maanden wachten is al te veel.” Dat is optimistisch zo bleek vorige week. De minister van Economische Ontwikkeling verwacht een transitieperiode van twee jaar voordat iedereen op betere benzine en diesel kan rijden.