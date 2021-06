Bloedeloze 0-0 genoeg voor volgende ronde WK-kwalificatie Qatar

Foto’s: FFK

Curaçao heeft in eigen huis 0-0 gelijkgespeeld tegen Guatamala. Dat was genoeg voor de ploeg van Patrick Kluivert om de volgende ronde in de WK-kwalificatiereeks te bereiken. Het is voor het eerst dat Curaçao de volgende ronde op weg naar een WK haalt.

Curaçao had na de 5-0 overwinning in maart tegen Saint Vincent en de Grenadines, de de 1-2 winst tegen Cuba drie dagen later en de 0-8 overwinning tegen de Britse Maagdeneilanden genoeg aan een gelijkspel in Willemstad. Dat was dankzij twee doelpunten in de laatste wedstrijd van invaller Kenji Gorré, de zoon van Dean, bondscoach van Suriname.

Daardoor stonden Guatamala en Curaçao op gelijke hoogte, maar had de ploeg van Patrick Kluivert één doelpunt meer in doelsaldo.

De nummer 76 van de wereld kwam maandag eigenlijk niet echt in gevaar tegen Guatamala, dat op plek 127 van de FIFA-ranking staat. Maar het spel was aan beide kanten rommelig. Grote kansen waren er niet, al werd het vlak voor tijd nog spannend omdat de Guatemalteken sterk aandrongen.

In de tweede ronde treft Curaçao tegenstander Panama, dat maandag de Dominicaanse Republiek met 2-0 versloeg. Curaçao en Panama liggen respectievelijk op de 76e en 78e plaats van de Fifa World Cup Ranking. De tweeluik wordt gespeeld op 12 en 15 juni.