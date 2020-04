Bon Bini Supermarkt het goedkoopst

6 Gedeeld

Willemstad – Wie in crisistijden boodschappen doet, kan het beste naar Bon Bini supermarkt. Dat is de uitkomst van een prijsvergelijking van ruim 200 producten in 15 supermarkten op Curaçao.



Zo keek de Consumentenbond onder andere naar de prijs van vlees en vis, suiker, koffie en diepvriesgroenten. Bon Bini was het goedkoopst op 50 van de 200 producten.



Centrum Mahaai en beide supermarkten van Mangusa waren het goedkoopst met 43 producten. De Mangusa Hypermarkt had het beste assortiment. Van de 200 vergeleken producten, lagen daar 150 in het schap.