Bonaire gedeeltelijk in lockdown

Kralendijk – Bonaire gaat vandaag in een lockdown. Een lichte vorm. Reden is de explosie van coronacases dit weekend. De teller stond vrijdag op 11 en zaterdag op 26. Vijftien erbij in één dag. Zondag kwamen daar nog drie bij.

Alle eet- en drinkgelegenheden worden gesloten. Net als alle sportscholen, casino’s en winkels. de botika’s, supermarkten, pompstations en bouwmateriaal winkels blijven wel open. Deze en nog een reeks van andere maatregelen gelden voor de komende tien dagen.

