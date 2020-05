Bouterse verliest verkiezingen in Suriname

218 Gedeeld

Willemstad- De NDP-partij van president Desi Bouterse gaat de parlementsverkiezingen in Suriname verliezen.



Oppositiepartij VHP van Chan Santokhi stevent af op een ruime overwinning. Opiniepeiler en onderzoeker Marten Schalkwijk zegt dat op basis van ruim 30 procent van de getelde stemmen.



De uitslag is later dan gepland omdat de meeste stembureaus twee uur langer openbleven vanwege coronamaatregelen. Bouterse verliest 10 van de 26 zetels en is na vandaag niet meer de grootste.

